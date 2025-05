POL-CE: Polizei Celle sucht nach vermisster unbekannter Patientin

Lachendorf (ots) - Bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag (22.05.2025) auf Freitag, den 23.05.2025 ist es in Lachendorf zu Bränden von Strohballen gekommen. Gegen 02:15 Uhr gerieten etwa 100 Quader Heu sowie 20 Rundballen auf einer landwirtschaftlichen Freifläche in der Ahnsbecker Straße in Brand und brannten komplett nieder. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro. Noch während der Löscharbeiten gerieten in unmittelbarer Nähe auf einem weiteren Gehöft ...

