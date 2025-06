Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gas-Alarm in Stralsunder Wohn- und Geschäftshaus sorgt für Evakuierung

Stralsund (ots)

Am 02.06.2025 gegen 17:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Stralsunder Altstadt am Apolloniemarkt Gasgeruch wahrgenommen wird.

Es bestand der Verdacht, dass in dem Gebäude Gas ausströmt, deshalb wurden ca. 30 Personen aus den Geschäften und Wohnungen des Gebäudes vorsorglich evakuiert. Die Berufsfeuerwehr Stralsund kam umgehend zum Einsatz und nahm eine Prüfung der Räumlichkeiten vor. Im Ergebnis konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben.

Alle Personen konnten das Gebäude wieder betreten. Es kam niemand zu Schaden. Die Ursache für den auslösenden Gasgeruch blieb letztendlich offen.

