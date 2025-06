POL-CE: Eigentümer gesucht

Celle / Lachendorf (ots) - Heute Morgen ist es auf der L 282 zwischen Lachendorf und Celle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Dacia Logans fuhr aus Lachendorf in Richtung Celle, als er gegen 08:45 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Beedenbostel und Celle aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden ...

