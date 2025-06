Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchsuchungsmaßnahmen auf dem Heimathof

Celle (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Celle haben gestern Morgen das Schulungs- und Veranstaltungsobjekt der Partei "Die Heimat" in Eschede durchsucht. Dabei handelte es sich um eine Maßnahme in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen einen heute 18-jährigen Beschuldigten. Bereits Ende April hatten Polizeikräfte eine Wohnung in dem genannten Objekt durchsucht. Auch damals ging es um einen möglichen Verstoß nach dem Waffengesetz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich dann die Notwendigkeit einer erneuten Durchsuchung, bei der gestern auf Anordnung des Amtsgerichtes Lüneburg auch die Räumlichkeiten und das Gelände durchsucht worden sind. Eine Waffe wurde bei den gestrigen Maßnahmen nicht gefunden. Die Ermittlungen in den Verfahren dauern an.

