Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sextorsion

Altena (ots)

Ein Altenaer mittleren Alters hat sich auf Facebook auf eine Liaison eingelassen. Über den Messenger startete er einen Videochat und nahm, animiert von seinem weiblichen Gegenüber, sexuelle Handlungen an sich vor. Direkt nach dem Videochat bekam er eine Nachricht: Die Unbekannte forderte einen sehr hohen Geldbetrag. Ansonsten würde das Video veröffentlicht und sämtlichen Bekannten und Familienmitgliedern geschickt. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die kennt diese Erpressungs-Masche zur Genüge. Es hat sich der Begriff der "Sextorsion" eingebürgert, eine Zusammensetzung aus den Wörtern Sex und Extorsion (Erpressung). Die Polizei warnt: Was man "ins Internet" stellt, lässt sich nie wieder zurückholen! Deshalb sollte man sich sehr gut überlegen, was man von sich preisgibt und wie freizügig man sich präsentiert. Die Polizei rät: Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von Fremden an! Prüfen Sie ihre Account- und Privatsphäre-Einstellungen - auch die der Kinder! Nicht jeder muss alles über Sie wissen! Lassen Sie sich nicht auf Video-Chats mit Fremden ein! Stimmen Sie keinen intimen Handlungen in Videochats zu. Halten Sie die Software auf Ihren Geräten auf aktuellem Stand - insbesondere die Anti-Virensoftware. Wer zahlt, der muss mit immer neuen Forderungen rechnen. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! Kontaktieren Sie den Betreiber der Internet-Seite oder Social-Media-Plattform. Sichern Sie zu Beweiszwecken Chatverläufe per Screenshot. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell