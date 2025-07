Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 03.07.2025 kam es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Toyota Yaris gegen 17:00 Uhr in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Als er am Abend gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrzeug nach Hause fuhr, musste er dort feststellen, dass zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das hintere Heck seines Pkw linksseitig touchierte und so beschädigt hatte. Es ist davon auszugehen, dass sich der Unfall im genannten Tatzeitraum während des Parkvorhabens in der Friedrich-Ebert-Straße zugetragen haben dürfte . Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell