POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 02.07.2025, ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die Wiedstraße, aus Richtung Leuzbach kommend, in Fahrtrichtung Stadtmitte. Beim Vorbeifahren stieß sie gegen ein, am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Dieses müsste ...

