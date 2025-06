Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizist getreten - Völlig ausgerastet ist an der Nacht auf Sonntag ein 38-Jähriger in Blaustein.

Gegen 02:00 Uhr meldete ein Nachbar aus der Schillerstraße, dass der 38-Jährige Gegenstände aus seinem Fenster auf die Straße werfen würde. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West stellte vor Ort mehrere zerbrochene Glasflaschen und weitere Gegenstände auf dem Gehweg fest. Der Aggressor beschallte zu diesem Zeitpunkt zudem die Straße durch ein geöffnetes Fenster seiner Wohnung. Aus diesem heraus verhielt er sich sofort unflätig gegenüber den Polizisten. Diese konnten beobachten, wie der offensichtlich unter Alkohol und Drogen stehende 38-Jährige auf eine weitere Person in seiner Wohnung einschlug. Aus diesem Grund traten die Beamten die Türe auf und nahmen den Schläger fest. Bei der weiteren Person handelte es sich um einen 47-jährigen Kumpel des Mannes. Dieser war leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich. Unvermittelt versuchte er, einen Beamten mit den Ellbogen ins Gesicht zu schlagen und versetzte ihm einen Tritt gegen den Oberkörper. Der Beamte verletzte sich leicht. Auf dem Weg in die Klinik zeigte sich der Mann freilich weiterhin von seiner besten Seite und beleidigte und bedrohte die Polizisten. In der Folge landete er nach der Haftfähigkeitsuntersuchung in der Zelle. Er wird wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung zur Anzeige gebracht.

