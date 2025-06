Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Küchenbrand in Pizzeria - Eine defekte Dunstabzugshaube sorgte am Samstagnachmittag für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Gegen 15:25 Uhr kam es durch einen technischen Defekt zu einer Verpuffung in der Dunstabzugshaube in der Pizzeria in der Österbachstraße. Diese geriet in Brand. Die Feuerwehr Göppingen löschte den Brand. Hierzu musste sie die Dunstabzugshaube, die außerhalb des Hauses entlangführt, öffnen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Bei den ersten Löschversuchen verletzten sich zwei Mitarbeiter der Pizzeria leicht. Sie atmeten Rauchgas ein und wurden medizinisch versorgt.

