Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche möchte Bus erreichen und wird von Auto erfasst

Hagen-Boele (ots)

Eine 14-Jährige wollte Mittwochnachmittag (18.06.2025) die Fahrbahn der Helfer Straße überqueren, um einen Bus zu erreichen, der an der Bushaltestelle "Buschstraße" stand. Dabei wurde die junge Hagenerin gegen 14 Uhr von einem Auto erfasst. Der 92-jährige Renault-Fahrer war in Richtung Boele unterwegs, als die Jugendliche die Fahrbahn betrat. Die 14-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Sie wurde zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

