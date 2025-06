Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand am Berliner Platz - Ordnungsamt und Polizei nehmen Betrunkenen in Gewahrsam

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (19.06.2025) erteilten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes einem 31-Jährigen gegen 14 Uhr einen Platzverweis am Berliner Platz, nachdem er dort Passanten angepöbelt und öffentlich uriniert hatte. Schon dieser Anordnung kam er nur widerwillig nach. Gegen 20 Uhr traf das Ordnungsamt am Berliner Platz erneut auf den Mann, der die Maßnahme weiterhin missachtete. Gemeinsam mit der Polizei sollte der stark alkoholisierte Hagener in Gewahrsam genommen werden. Dabei sperrte sich der Betrunkene massiv und konnte nur mit vereinter Kraft der Ordnungsbehörden gebändigt, fixiert und in das Gewahrsam transportiert werden. Die Polizisten legten eine Widerstandsanzeige gegen den mit fast zwei Promille betrunkenen Mann vor. (hir)

