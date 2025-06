POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: 31-Jährige nach Streit tödlich verletzt, Lebenspartner in Untersuchungshaft

Hagen (ots) - Am 19.06.2025 um 00:31 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wettbüro in der Stresemannstraße gemeldet. Der Mitteiler beobachtete über die angebrachte Videoüberwachungsanlage, wie in das Büro im Bereich des Hintereingangs eingebrochen wurde. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten ein aufgehebeltes Fenster am Hintereingang fest. Das davor befindliche Schutzgitter wurde zuvor gewaltsam entfernt. Aus dem Büro wurde ein Möbeltresor entwendet. Im ...

mehr