Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Autos beschädigt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: In Gaststätte eingebrochen

In der Nacht auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in eine Bar in der Vorstadtstraße ein und brachen anschließend die darin befindlichen Spielautomaten auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des Diebesgutes sind bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines Skoda, der in der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße geparkt war, abgetreten. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Am Sonntag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr wurde in der Richard-Kapphan-Straße die rechte Seitenscheibe eines geparkten BMW beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Aspach/Kleinaspach: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte Täter übergossen im Zeitraum zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr ein Fahrzeug in der Almersbacher Straße mit einer unbekannten Flüssigkeit. Durch diese wurde offenbar der Lack und die vorderen Scheinwerfer beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschanden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Aspach: Unfallflucht

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW. Dieser war in der Trinkgasse ordnungsgemäß geparkt. Offenbar während der Vorbeifahrt touchierte der Unfallverursacher das Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise dazu nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell