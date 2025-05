Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Automatendiebstahl

Rot am See: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 14:35 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle auf der Winterbergstraße (Bundesstraße 290) zu einem Fahrradsturz. Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer kam auf Schotter ins Rutschen, stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Vellberg: Zeugen gesucht nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Am Samstag zwischen 00:30 und 05:30 Uhr wurde in der Haller Straße ein kompletter Zigarettenautomat entwendet. Dieser war an der Wand eines Wohnhauses angebracht. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mitteilung unter 0791 400524.

Gaildorf: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 18:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 298, an der Einmündung der Landesstraße 1066 zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer bog nach links ab, ohne eine 47-jährige Ford-Fahrerin durfahren zu lassen, die entgegenkam. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

