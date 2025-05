Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall bei Ellwangen

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag befuhr gegen 10:15 Uhr ein 40-Jähriger mit seinem Renault die L1029 von Röhlingen kommend in Richtung der B290. Auf Höhe Haisterhofen bog er nach links in Richtung Killingen ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW, wodurch es zum Unfall kam. Die 47-jährige Fahrerin des VW und der Unfallverursacher wurden dabei leicht verletzt. Zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren, die im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen, blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell