Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B294

(CW) Bad Wildbad (ots)

Am heutigen Samstag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 64jähriger aus dem Landkreis Calw mit einem PKW Dacia die B 294 von Höfen in Richtung Bad Wildbad - Calmbach. Aus bislang unbekannter Ursache kommt er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem PKW Suzuki einer 57jährigen Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Der Unfallverursacher wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 57jährige Frau und ihr 27jähriger Beifahrer wurden teilweise schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR. Die B294 war zum Zeitpunkt der Pressemitteilung noch voll gesperrt.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

