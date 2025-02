POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stadland

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 18. Februar 2025, in der Zeit von 9:00 - 12:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Enjebuhrer Straße die Seitenscheibe eines geparkten BMW ein. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb gering. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

