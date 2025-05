Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Korb, Einbruchsversuch in Geradstetten, Unfälle in Leutenbach und Schorndorf

Aalen (ots)

Korb: Einbruch in der Gutenbergstraße

Zwischen 19:00 und 22:30 Uhr drangen am Samstag bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein, indem sie sich über ein gekipptes Fenster Zutritt verschafften. Beide Wohnungen wurden durchsucht. Dabei wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts wird im niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950422 zu melden.

Remshalden-Geradstetten: Versuchter Einbruch in der Kochgasse

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21:00 und 02:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kochgasse einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Mehrere Aufbruchversuche an Fenstern und der Terrassentüre verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen unter Tel.: 07151 950422 erbeten.

Leutenbach: Unfall mit Fußgänger

Kurz nach 15 Uhr überquerte ein 75-jähriger Fußgänger die L1127 auf Höhe Gollenhof. Er übersah dabei einen Pkw, der ihn erfasste und auf die Fahrbahn schleuderte. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Schorndorf: Unfallflucht am Haubersbronner Kreisverkehr

Gegen 21:30 Uhr fuhr am Samstag ein bislang unbekannter Unfallverursacher von Miedelsbach kommend in den Haubersbronner Kreisverkehr ein. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr die Insel des Kreisverkehrs und erfasste im Anschluss noch ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstellte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell