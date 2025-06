Polizei Hagen

POL-HA: Gasaustritt

Hagen (ots)

Am 18.06.2025 wurde durch einen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kotttmannstraße um 23:38 Uhr ein wahrgenommener Gasgeruch gemeldet. Der Bereich wurde abgesperrt und die Feuerwehr, sowie der zuständige Energieversorger angefordert. Durch die Feuerwehr wurden erste Messungen durchgeführt, welche einen Gasaustritt bestätigten. Dieser kam jedoch nicht aus dem Mehrfamilienhaus. Nach weiteren Messungen durch den Energieversorger wurde festgestellt, dass das Gas aus dem Erdreich unterhalb der Asphaltdecke an der Einsatzörtlichkeit kommt. Die Gaszufuhr wurde gestoppt und zur Beseitigung des Gasaustritts musste die komplette Fahrbahndecke aufgerissen werden. Für die Zeit der erforderlichen Bauarbeiten wurde die Straße gesperrt. Es mussten einige abgeparkte Fahrzeuge durch ein angefordertes Abschleppunternehmen im Nahbereich versetzt werden. (AO)

