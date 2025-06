Polizei Hagen

POL-HA: 64-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am heutigen Mittwochmittag (18.06.2025) in Wehringhausen ein 64-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.40 Uhr über die Lange Straße in Richtung Bergischer Ring. Kurz nach der Einmündung zur Moltkestraße musste er verkehrsbedingt hinter einem dort geparkten PKW halten und den Gegenverkehr passieren lassen. Als der 36-Jährige weiterfahren wollte, musste er zunächst rückwärtsfahren, um dann vorwärts an dem geparkten Auto vorbeifahren zu können. Beim Rückwärtsfahren erfasste der 36-Jährige den 64-jährigen Fußgänger, der inzwischen hinter seinem PKW stand. Dieser wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete auf dem Berliner Platz. Der Autofahrer stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde zur Vorsicht ebenfalls in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Lange Straße zwischen der Kottmannstraße und der Christian-Rohlfs-Straße. Gegen 13.10 Uhr konnten sie die Sperrung aufheben. (sen)

