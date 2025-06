POL-HA: Abbiegeunfall in Hengstey - Mann fährt PKW ohne Führerschein

Hagen-Boele (ots) - Im Stadtteil Boele verunfallte am Dienstagmorgen (17.06.2025) ein 34-jähriger Motorradfahrer, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Hagener war um etwa 9.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Pappelstraße in Richtung Johann-Friedrich-Oberlin-Straße unterwegs, als er nach eigener Aussage aufgrund von Unebenheiten in der Fahrbahn das Gleichgewicht verlor und daraufhin samt ...

