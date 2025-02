Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Augenscheinlich nichts gefunden

Jena (ots)

Das Fremde in seinem Keller waren, musste am Montagabend ein 27-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Katharinenstraße feststellen. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus und begaben sich in der Folge in den Keller. Hier öffneten diese gewaltsam ein Abteil und durchwühlten den Keller. augenscheinlich fanden die Langfinger jedoch nichts Brauchbares, denn nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

