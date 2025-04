POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Nachmittag (14.04.), gegen 15:00 Uhr, ist es in der Straße Margaretenhöhe zu einem Diebstahl in der Wohnung einer Seniorin gekommen. Nach Angaben der Seniorin hatte gegen 15:00 Uhr eine unbekannte Frau an ihrer Wohnungstür geklingelt. Da die Bergisch Gladbacherin tatsächlich auf jemanden gewartet hatte, ließ sie die Frau in ihre Wohnung, obwohl sie ihr nicht persönlich bekannt war. ...

mehr