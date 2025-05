Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fit für die Polizei? Bewerbungstraining in Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, den 21.06.2025, startet um 10:00 Uhr ein Bewerbungstraining für die Landespolizei Rheinland-Pfalz in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Weinstraße 43 in 76887 Bad Bergzabern.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich auf ein Auswahlverfahren bei der Landespolizei vorbereiten möchten. Auf dem Programm stehen praxisnahe Übungen zum schriftlichen Eignungstest, die Durchführung des Sporttests sowie eine Vorbereitung auf das Interview-Gespräch. Ob direkt nach dem Schulabschluss oder mit Berufserfahrung - wer Polizistin oder Polizist werden möchte, kann mit diesem Training einen entscheidenden Schritt in Richtung Traumberuf machen. Anmeldungen für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit unter pibadbergzabern.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 14.06.2025.

