Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach/A65 - Auffahrunfall mit 2,4 Promille

Rohrbach/A65 (ots)

Am 18.05.2025 befuhr gegen 12:30 Uhr ein 58-jähriger Skoda-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Im Baustellenbereich bei Rohrbach fuhr er auf einen 73-jährigen BMW-Fahrer auf, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell