Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Edenkoben/Edesheim (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer wurden am vergangenen Wochenende im Bereich Edenkoben und Edesheim unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. Am Freitag, den 16.05.2025, gegen 20:15 Uhr, stellten Beamte der Polizei Edenkoben bei einem 31-jährigen Fahrzeugführer in Edenkoben drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Am darauffolgenden Abend, Samstag, den 17.05.2025 gegen 23:40 Uhr, wurde in Edesheim ein 27-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Auch bei ihm zeigten sich Anzeichen für einen zeitnahen Cannabiskonsum, was ebenfalls durch einen positiven Vortest bestätigt wurde. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und die Führerscheine sichergestellt. Die Fahrer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

