POL-PDLD: Zeugenaufruf! Kabeldiebstahl auf Baustelle

Landau (ots) - ...das hätte sich ein 31-jähriger Fahrer aus dem Kreis SÜW in der Nacht auf Sonntag gegen 01:45 Uhr vermutlich gewünscht, als er in der Albert-Einstein-Straße in Landau in eine Verkehrskontrolle der Polizei Landau geriet. Er hielt mit seinem Fahrzeug zwar an, allerdings flüchtete er sofort zu Fuß aus dem Fahrzeug in Richtung ...

