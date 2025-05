Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

In der Nacht auf Samstag kam es im Bereich einer Bar in der Hospitalgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz nach 03:00 Uhr zunächst aus noch unbekannten Gründen zur Auseinandersetzung innerhalb der Bar, die sich später nach draußen verlagerte. Ein 22-jähriger Mann und ein 27-jähriger Mann wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

