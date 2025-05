Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradunfall in Winterbach

Aalen (ots)

Winterbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine verletzte Motorradfahrerin und rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag in Winterbach ereignete. Ein 40 Jahre alter Seat-Fahrer fuhr gegen 13.40 Uhr von der Ausfahrt der B29 in die Winterbacher Straße ein. Dabei übersah er eine von links aus Richtung Hebsack kommende 56-jährige Honda-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen den Pkw. Im weiteren Verlauf kam es noch zum Zusammenstoß mit einem Golf, dessen Fahrer auf dem Linksabbiegestreifen der Gegenfahrspur wartete. Die Zweiradfahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Seat als auch die Honda waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell