POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: In Baustelle gefahren und geflüchtet, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - Weinstadt: Einbruch in Gartenhütte Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurde gewaltsam in eine Gartenhütte eines 28- Jährigen in der Sommestraße eingebrochen. Durch Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich die unbekannten Langfinger Zutritt und entwendeten zwei Getränkeflaschen. Hochwertige Gegenstände blieben unberührt zurück. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist bislang noch ...

