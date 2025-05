Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung durch Brand und Einbruch in Container

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Container aufgebrochen

Am Donnerstag zwischen 00 Uhr und 02:30 Uhr verschafften sich zwei Täter Zutritt zu einer Baustelle im Solpark. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und entwendeten aus diesem verschiedene Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbsich Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Feuer in Toilette

Ein Vandale zündete am Donnerstag gegen 18:45 Uhr etwas auf einer Toilette im Kocherquartier an. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte. Eine 40-jährige Frau klagte in Folge des Rauches über Übelkeit und wurde in einer Klinik versorgt. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 21 Uhr einen im Einkorn auf dem Parkplatz eines Gasthauses geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Stimpfach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer die K2644 zwischen Weipertshofen und Gerbertshofen. Hierbei kam er zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 34-jährigen Renault-Fahrerin. Durch den Unfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die B290 und wollte dort nach links auf die K2643 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 20:30 Uhr vollständig gesperrt.

