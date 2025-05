Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht mit Motorroller

Ein 17-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 7.50 Uhr mit seinem Pedelec einen Verbindungsweg zwischen der Pfarrer-Vesenmayer-Straße und der Dietrich Bonhoeffer Realschule. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorroller. Mit diesem waren zwei Jugendliche unterwegs. Diese entfernten sich nach dem Unfall. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Roller und dessen Fahrer. Der Roller war schwarz, der Fahrer hatte kurze schwarze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

Am Donnerstagabend versuchte ein Einbrecher zwischen 21 Uhr und 22.45 Uhr vergebens, eine Wohnungstüre in einem Gebäude in der Ackergasse aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Brennende Gartenhütte

In der Nacht auf Freitag brannte gegen Mitternacht eine Gartenhütte in der Schulstraße nieder. Durch das Feuer wurden eine zweite Gartenhütte sowie ein Zaun des Nachbargrundstücks in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer schwerverletzt

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Donnerstagabend zu. Er fuhr gegen 19.20 Uhr mit seinem Lastenfahrrad die Straßdorfer Straße hinab. Dabei stürzte er im abschüssigen Bereich und blieb im Grünstreifen liegen. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen eines Helmes, der schwere Unfallfolgen verhindern, zumindest minimieren kann.

Neresheim: Fahrzeugbrand

Während der Fahrt begann am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein BMW auf der L2033 zwischen dem Härtsfeldsee und der Abzweigung Richtung der Abtei Neresheim zu rauchen. Der 64-jährige Fahrer hielt anschließend an einer dortigen Haltebucht an. Nachdem er den Wagen verlassen hatte, brannte dieser vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

Aalen: Unfall bei Fahrspurwechsel

Als am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 86-jähriger Hyundai-Fahrer die Hofherrnstraße in Richtung Bohnensträßle befuhr und hierbei auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Nissan eines 66-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Hüttlingen: Unfallflucht

Am Donnerstag ereignetet sich gegen 9 Uhr ein Unfall im Fuchsloch. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines LKW mit der Aufschrift "Dachser" beim Vorbeifahren gegen mehrere Pflanzringsteine sowie einer Dachrinne eines dort angrenzenden Wohnhauses. Dabei entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Der Fahrer stieg nach dem Vorfall aus, begutachtete die beschädigte Stelle, setzte sich jedoch anschließend wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen/Trochtelfingen: Vorfahrt missachtet

Eine 75-Jährige missachtete am Donnerstag gegen 20 Uhr an der Ostalbstraße mit ihrem Opel die Vorfahrt einer 21-jährigen Audi-Fahrerin. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro entstand.

Ellwangen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet am Donnerstag gegen 19:45 Uhr eine 66-Jährige mit ihrem VW auf der B290 von Ellwangen nach Saverwang nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und kam schlussendlich auf der linken Fahrerseite in einem Gebüsch zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

