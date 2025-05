Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winnenden: Diebstahl aus Drogeriemarkt

Am Donnerstagvormittag um 11.00 Uhr befand sich ein ca. 20 -jähriger Langfinger in einem Drogeriemarkt am Adlerplatz. Durch eine Mitarbeiterin der Filiale wurde festgestellt, dass der junge Mann längere Zeit am Parfümregal stand, welches später annähernd leer war. Im Ausgangsbereich sprach sie den Mann an und wollte in dessen Rucksack schauen. Hierbei floh der Dieb unerkannt in Richtung Marktstraße. Das Diebesgut wurde auf über 1000 Euro beziffert. Die Polizei in Winnenden bittet Zeugen und Passanten die etwas Auffälliges festgestellt haben, sich unter 07195 6940 zu melden.

Backnang: Stahlseile in der Nähe des Umspannwerks

Einem Mitarbeiter des Umspannwerks zwischen Backnang und Maubach sind am Mittwochnachmittag zwei nicht zuordenbare Stahlseile an den Stromleitungen auf Höhe des Feldwegs Trogäcker aufgefallen, die im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr dort angebracht wurden. Die Tat hätte eine Beschädigung der Stromleitung und einen Stromausfall zur Folge haben können. Die Polizei sucht unter 07361 5800 nach Zeugen denen auffällige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich aufgefallen sind.

