Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nach vorangegangener Körperverletzung Widerstand geleistet +++ Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Autowerkstatt +++ Falsche Bankmitarbeiter +++ Graffitis +++ Autos beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Nach vorangegangener Körperverletzung Widerstand geleistet, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 10.05.2025, 18.30 Uhr

(pl)Am Samstagabend leistete ein 32-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Körperverletzung im Bereich des Kasteler Bahnhofs Widerstand. Der 32-Jährige beging gegen 18.20 Uhr in einem Kiosk am Bahnhof eine Körperverletzung. Als die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, versuchte der 32-Jährige zu flüchten, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Hiergegen habe sich der Mann erheblich zur Wehr gesetzt, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt worden ist. Der 32-Jährige verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Widerstandes verantworten.

2. Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Schierstein, Alte Schmelze, 09.05.2025, 02.10 Uhr

(pl)In der Straße "Alte Schmelze" in Schierstein wurde in der Nacht zum Freitag eine Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich gegen 02.10 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Büroraum, ließen dann aber aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tathandlung ab und ergriffen die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Autowerkstatt,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 11.05.2025, 03.15 Uhr bis 03.25 Uhr

(pl)Zwei Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag eine Autowerkstatt im Max-Planck-Ring in Delkenheim ins Visier genommen. Das Duo brach zwischen 03.15 Uhr und 03.20 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Räumlichkeiten der Werkstatt ein. Hier lösten sie den Alarm aus und ergriffen schließlich die Flucht. Über mögliches Diebesgut ist nichts bekannt. Die beiden maskierten Einbrecher trugen jeweils eine blaue Jeans und Handschuhe. Einer der beiden war mit einem weißen Pullover und der Komplize mit einer schwarz-blauen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Falsche Bankmitarbeiter,

Mainz-Kostheim, Gustavsburger Straße, 10.05.2025, 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr

(pl)Am Samstagmittag meldeten sich Telefonbetrüger bei einer Frau aus Kostheim und erbeuteten mit der Masche der falschen Bankmitarbeiter Bargeld. Die Geschädigte hatte einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank erhalten, dass Mitarbeitende zur ihr unterwegs seien, um ihre Bankkarte und Bargeld abzuholen. Die Frau ließ sich von der geschickten Gesprächsführung beeinflussen. Sie überreichte das geforderte Bargeld sowie ihre Bankkarte samt PIN an ihrer Wohnanschrift in der Gustavsburger Straße an einen Abholer. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben. Er habe eine graue Jeans getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mehrere Graffitis in Nordenstadt,

Wiesbaden-Nordenstadt, Hessenring, Am Weinstock, 10.05.2025, 22.55 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben am Samstagabend im Bereich des Hessenrings und der Straße "Am Weinstock" in Nordenstadt eine Bushaltestelle und einen Zaun mit weißen Schriftzügen besprüht. Ein Zeuge konnte gegen 22.55 Uhr drei dunkelgekleidete, schlanke, etwa 16 Jahre alte Jugendliche mit Kapuzenpullovern beobachten, die den Bereich zu Fuß verließen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Mehrere geparkte Autos beschädigt,

Wiesbaden-Bierstadt, Käthe-Kollwitz-Straße, Festgestellt: 11.05.2025, 23.05 Uhr

(pl)Im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Bierstadt wurden am späten Sonntagabend mindestens drei geparkte Autos beschädigt. Unbekannte schlugen gegen 23.00 Uhr jeweils eine Seitenscheibe der betroffenen Fahrzeuge ein und ergriffen anschließend die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell