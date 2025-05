Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher und Autoaufbrecher zugange +++ VW Golf gestohlen +++ Falsche Bankmitarbeiter +++ Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecherduo von Wohnungsbewohner ertappt, Wiesbaden-Erbenheim, Zur Schleifmühle, 08.05.2025, 03.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Straße "Zur Schleifmühle" in Erbenheim zwei Einbrecher auf frischer Tat von einem Bewohner der angegangenen Wohnung ertappt. Die beiden Täter verschafften sich zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr Zugang zum Garten der betroffenen Wohnung und schlugen den Glaseinsatz der dortigen Terrassentür ein. Durch den Lärm erwachte der Bewohner und eilte zur Terrassentür, woraufhin das Einbrecherduo unverrichteter Dinge die Flucht antrat. Beide Täter sollen maskiert gewesen sein und schwarze Kleidung sowie Handschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kindergarten von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, 07.05.2025, 20.30 Uhr bis 08.05.2025, 06.55 Uhr

(pl)In der Albert-Schweitzer-Allee in Biebrich wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Kindergarten von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Kindergarten, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das aufgefundene Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut, Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße, Carl-von-Ossietzky-Straße, 06.05.2025, 13.00 Uhr bis 08.05.2025, 16.30 Uhr

(pl)Zwischen Dienstag und Donnerstag trieben in Klarenthal Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens zwei geparkten Autos auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die drangen zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag in der Otto-Wels-Straße und zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in der Carl-von-Ossietzky-Straße in die Innenräume der beiden betroffenen Fahrzeuge ein. Während sie aus einem Pkw das fest installierte Navigationssystem ausbauten, ließen sie aus dem anderen Fahrzeug das Lenkrad mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. VW Golf gestohlen,

Wiesbaden-Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, 07.05.2025, 12.00 Uhr bis 08.05.2025, 08.30 Uhr

(emb)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen wurde in Wiesbaden-Klarenthal ein Fahrzeug entwendet. Die Fahrzeughalterin hatte ihren blauen VW Golf 4 in der Werner-Hilpert-Straße abgestellt. Den Tätern gelang es auf bisher unbekannte Weise das Fahrzeug zu stehlen und unerkannt zu flüchten. Am Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen B-AM 2510 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

5. Falsche Bankmitarbeiter,

Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße, 08.05.2025, 11.15 Uhr

(pl)Am Donnerstagvormittag meldeten sich Telefonbetrüger bei einer Frau aus Erbenheim und erbeuteten mit der Masche der falschen Bankmitarbeiter Bargeld. Die Geschädigte hatte einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank erhalten, dass Mitarbeitende zur ihr unterwegs seien, um ihre Bankkarte abzuholen. Die Frau ließ sich von der geschickten Gesprächsführung beeinflussen. Sie übermittelte ihre PIN an die Anruferin und überreichte anschließend die EC-Karte an ihrer Wohnanschrift in der Treptower Straße an einen Abholer. Nur kurze Zeit später nutzen die Täter diese, um widerrechtlich Geld abzuheben. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren gehandelt haben. Er habe eine schwarze Hose, ein weißes Oberteil und eine Umhängetasche getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

6. Mähroboter aus Garten gestohlen,

Wiesbaden, Mathildenstraße, 07.05.2025, 18:30 Uhr bis 08.05.2025, 09:30 Uhr

(emb)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Mathildenstraße in Wiesbaden ein Mähroboter gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten sowohl den Roboter als auch die dazugehörige Basisstation aus dem Garten der Bewohnerin. Hinweise auf die Täter nimmt das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

7. Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 08.05.2025, 14:00 Uhr

(emb) In der Wiesbadener Innenstadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von stockendem Verkehr mussten mehrere Verkehrsteilnehmer auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung der Klarenthaler Straße abbremsen. Auf Höhe der Feuerwache fuhr ein 74-jähriger Autofahrer ungebremst auf das Stauende auf. Hierbei wurde drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Aufgrund des Aufpralls öffneten sich die Airbags des Unfallverursachers. Dieser erschreckte dadurch, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Drei Fahrzeuge, darunter das Auto des Unfallverursachers, waren nicht mehr fahrbereit. Zwei 24 und 33 Jahre alte Autofahrerinnen sowie ein 44-jähriger Autofahrer wurden im Zuge des Unfalles verletzt. Zwei der verletzten Personen mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

8. Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, 08.05.2025

(pl)Im Verlauf des Donnerstags wurden im Bereich des 3. Polizeireviers mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Morgens und nachmittags überwachte die Polizei den fließenden Verkehr in der Saarstraße sowie der Schiersteiner Straße. Im Fokus stand dabei die Busspur, deren widerrechtliche Benutzung immer wieder zu gefährlichen Situationen führt und den Busverkehr in Richtung Innenstadt beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 68 Verstöße festgestellt. Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen am Nachmittag auch noch drei Gurtverstöße geahndet. In den Abendstunden richteten die Beamtinnen und Beamten eine Kontrollstelle in der Aarstraße ein, welche ohne besondere Vorkommnisse verlief. Bei einer anschließenden Kontrollstelle auf dem Konrad-Adenauer-Ring wurde eine Trunkenheitsfahrt festgestellt.

