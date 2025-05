Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Tötungsdelikt in Wiesbaden,

Wiesbaden, Äppelallee / Schlosspark, Freitag, 09.05.2025, 09:38 Uhr

(emb)Am Freitagmorgen kam es im Schlosspark Wiesbaden-Biebrich zu einem Tötungsdelikt, in deren Folge ein 86-Jähriger Wiesbadener trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen vor Ort verstarb. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger konnte noch am Tatort durch die Polizei festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen stach dieser mehrfach auf den nun tödlich Verletzten ein. Aktuell führt die Polizei Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Der Tatverdächtige soll noch heute bei dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vorgeführt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt können zu den Hintergründen der Tat und dem Tatablauf keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Wir bitte daher zunächst, von weiteren Anfragen abzusehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell