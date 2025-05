Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Automatenaufbrecher erwischt +++ Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - Beteiligte und Zeugen gesucht +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld +++ Schusswaffenähnlicher Gegenstand gemeldet

1. Automatenaufbrecher erwischt,

Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße, 08.05.2025, 03.30 Uhr

(pl)In der Treptower Straße in Erbenheim wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Automatenaufbrecher ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 03.30 Uhr mit einem Werkzeug an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht, als sie von einem Zeugen erwischt wurden und daraufhin die Flucht antraten. Die beiden Täter sollen ca. 1,75 Meter groß sowie etwa 25 Jahre alt gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer der beiden habe ein Tuch über das Gesicht gezogen gehabt und eine Stirnlampe mit sich geführt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern - Beteiligte und Zeugen gesucht, Wiesbaden-Nordenstadt, Otto-von-Guericke-Ring, 26.04.2025, 14.40 Uhr

(pl)Nach einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Samstag, den 26.04.2025 in Nordenstadt zwischen einem Porschefahrer und zwei Fahrradfahrenden ereignete, sucht die Polizei nach den beiden beteiligten Radlern sowie möglichen Zeuginnen oder Zeugen. Ein 35-jähriger Autofahrer war gegen 14.40 Uhr mit seinem Porsche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Einbahnstraße "Otto-von-Guericke-Ring" unterwegs. Aufgrund des Fahrfehlers gerieten der Autofahrer und ein fahrradfahrendes Seniorenpaar aneinander, was schließlich zur Hinzuziehung der Polizei führte. Zur weiteren Aufklärung des Vorfalles bittet das 4. Polizeirevier die beiden bislang noch unbekannten Fahrradfahrenden oder mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 06.05.2025

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Dienstag ein Mann aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche meist mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Geldbeträge für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte Überweisungen und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

4. Schusswaffenähnlicher Gegenstand gemeldet, Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, 07.05.2025, 18.50 Uhr

(pl)Die Meldung über Jugendliche mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Bereich des Biebricher Schlossparks führte am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 14-15 Jahre alter Junge seinem gleichaltrigen Begleiter im Schlosspark einen Gegenstand vorgezeigt haben soll, welcher augenscheinlich wie eine Schusswaffe ausgesehen habe. Aufgrund der Mitteilung fuhren mehrere Polizeistreifen vor Ort, konnten aber niemanden mehr antreffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

