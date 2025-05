POL-WI: Auf Spielplatz herumpöbelnder Mann belästigt Mädchen und tritt Jungen +++ VW Jetta gestohlen +++ Fahrraddiebstahl

Wiesbaden (ots) - 1. Schwerer Raub an Bushaltestelle, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 02.05.2025, 00:30 Uhr (rk) Am frühen Freitagmorgen wurde ein Mann in Wiesbaden ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 18-Jähriger gegen 00:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße, als ...

