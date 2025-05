Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Raub an Bushaltestelle +++ Diebstahl aus Tiefgarage +++ Gegenstände aus offenen Fahrzeugen entwendet +++ Schlägerei am Banhofsplatz +++ Auseinandersetzung in Bus

Wiesbaden (ots)

1. Schwerer Raub an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

Freitag, 02.05.2025, 00:30 Uhr

(rk) Am frühen Freitagmorgen wurde ein Mann in Wiesbaden ausgeraubt.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 18-Jähriger gegen 00:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße, als er von einer ihr unbekannten Person mit einem Messer verletzt wurde. Während des Angriffs entwendete der Angreifer dann die Geldbörse des jungen Mannes und beschädigte sein Smartphone. Ob und wie sich die Tat zugetragen hat ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der 0611-345-0 entgegen.

2. Diebstahl von Reifen aus Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße,

Montag, 28.04.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 30.04.2025, 16:00 Uhr

(rk) Zwischen Montag und Mittwoch wurden aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden mehrere Reifen gestohlen.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Hauberrisserstraße. Von dort entwendeten sie mehrere Sätze Sommerreifen im Wert von ca. 2000 EUR. Wie die Reifen abtransportiert wurden ist noch unklar. Hinweise erbittet sich das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611-345-2440.

3. Diebstähle aus Kraftfahrzeugen,

Wiesbaden-Biebrich, Nassauer Straße,

Donnerstag, 01.05.2025, 22:23 Uhr

(rk) Vier Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend Gegenstände aus mehreren Fahrzeugen in Wiesbaden Biebrich.

Um 22:23 Uhr wurde eine Zeugin in der Nassauer Straße auf vier Jugendliche aufmerksam, die augenscheinlich gerade etwas aus einem geparkten Fahrzeug herausgenommen hatten. Daraufhin sprach sie die Personen aus ihrem Fahrzeug heraus an. Die Vier liefen daraufhin in Richtung Schiersteiner Straße davon. Auf ihrem Fluchtweg öffneten sie noch ein weiteres Fahrzeug und entnahmen ebenfalls etwas aus dem Innenraum. Die vier Jugendlichen werden von der Zeugin zwischen 14-16 Jahren beschrieben. Alle hätten schwarze Haare gehabt, wovon einer die Haare oben lockig trug. Zwei von ihnen hätten weiße Oberteile und zwei schwarze Oberteile getragen. Einer der Jugendlichen hätte eine dunkle Hautfarbe gehabt. Hinweise erbittet sich das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611-345-2540. In diesem Zusammenhang ergeht nochmal der Appell der Polizei, Ihre Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen. Erschweren Sie den Tätern ihr Vorhaben. Gelegenheit macht Diebe.

4. Mit Krücken und Gehstöcken geschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Donnerstag, 01.05.2025, 20:55 Uhr

(rk) Am Donnerstagabend kam es in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen.

Um 20:55 Uhr wurde die Polizei informiert, dass sich im Bereich des Bahnhofsplatzes eine Schlägerei zugetragen habe und ein Mann verletzt sei. Umgehend machte sich sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst auf den Weg nach dort. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Streit, bei dem drei Personen mit Metallkrücken auf einen 51-jährigen einschlugen. Das ließ sich dieser nicht gefallen und ging seinerseits mit einem Gehstock bewaffnet auf die Angreifer los. Der 51-jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die anderen Personen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611-345-2140 entgegen.

5. Auseinandersetzung in Bus,

Wiesbaden, Frankfurter Straße,

Donnerstag, 01.05.2025, 23:20 Uhr

(cw) In einem Bus in der Frankfurter Straße kam es am Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung. Weil sich eine 37-jährige Wiesbadenerin von an einem Tattoo gestört fühlte, geriet sie derart in Rage, dass sie den 20-jährigen Träger der Körperzeichnung körperlich angriff und ihn und seine beiden Begleiter wüst beschimpfte. Auch eine Scheibe im Fahrgastraum des Busses ging bei der Auseinandersetzung zu Bruch.

Die verständigte Polizei konnte die Frau nicht beruhigen, die sich auch gegenüber den Polizistinnen und Polizisten aggressiv zeigte. Als Konsequenz ihres Handels musste sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell