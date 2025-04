POL-WI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - In der heute veröffentlichten Meldung 2 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Geschädigten erhielten am Freitag die Anrufe der Betrüger, nicht wie geschrieben am Dienstag. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043 E-Mail: ...

mehr