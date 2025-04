Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand geleistet +++ Betrüger holen Bankkarten ab +++ Diebstahl von Baustellengelände +++ Sachbeschädigung an PKW und Schaufenster +++ Fahrzeugdiebstahl

1. Widerstand bei Personenkontrolle geleistet, Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 26.04.2025, 02.10 Uhr

(ro)In der Nacht zu Sonntag hat ein Mann bei seiner Personenkontrolle Polizeibeamten gedroht und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet. Die Polizei wurde gegen 02:10 Uhr über eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Wagemannstraße informiert. Nachdem ein Mann trotz bestehenden Hausverbots den Schankraum betrat, soll es zwischen einem Mitarbeiter und ihm zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Hierbei habe der Mitarbeiter den ungebetenen Gast im Schwitzkasten aus der Gaststätte geführt. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden und habe sich anschließend entfernt. Er konnte von einer Streife im Nahbereich angetroffen werden. Bei seiner Kontrolle drohte er an, dass er die Beamten angreifen würde. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Erst mit Hilfe einer weiteren Streife konnte der Aggressor zu Boden gebracht und festgenommen werden. Hierbei zog sich der Mann leichte Rötungen am Oberkörper zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 28-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Gegen den Mitarbeiter wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Betrüger holen Bankkarten ab,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Loreleiring, Freitag, 25.04.2025, 10 Uhr und 12 Uhr

(fh)Am Freitag haben sich Betrüger zwei Mal als Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Wiesbadenerin sowie einen Wiesbadener bestohlen. Die beiden lebensälteren Personen erhielten am Freitag jeweils einen Anruf ihrer angeblichen Hausbank. Die angebliche Bankmitarbeiterin am anderen Ende der Leitung tischte jedes Mal dieselbe Lügengeschichte auf. Es gebe Probleme mit den Bankkarten der beiden, sodass man diese abholen und erneuern müsse. Tatsächlich klingelte es daraufhin um 10 Uhr in der Dotzheimer Straße und um 12 Uhr im Loreleiring. Vor der Tür stand in beiden Fällen wohl dieselbe Person, ein etwa 40 bis 50 Jahre alter, schlanker Mann, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß. Er ließ sich jeweils die Bankkarten aushändigen. Im Nachgang wurden dann auch noch 2.000 Euro vom Konto der Frau aus dem Loreleiring abgehoben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Betrügern aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem beschriebenen Abholen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Diebstahl von Baustellengelände,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 25.04.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 26.04.2025, 07:45 Uhr

(jg)In der letzten Freitag- auf Samstagnacht wurden von einem Baustellengelände in der Hollerbornstraße in Wiesbaden diverse Baugeräte entwendet. Der oder die Täter betraten das Baustellengrundstück, um sich anschließend Zugang in den dortigen Rohbau zu verschaffen. Dort begaben sie sich in den dritten Stock und brachen auf bislang unbekannte Art und Weise an zwei Containern die Schlösser auf. Daraus entwendeten sie Baukübel sowie Bohrmaschinen mit einem Gesamtwert von ca. 20.000 EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345 2340 bei dem dritten Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Pörtschacher Straße, Freitag, 25.04.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 26.04.2025, 09:30 Uhr

(jg)Freitagnacht beschädigten Unbekannte ein Fahrzeug in der Pörtschacher Straße in Wiesbaden und flüchteten. Der bislang unbekannte Täter stieg zunächst auf die Motorhaube des ordnungsgemäß abgestellten grauen Golfs mit dem amtlichen Kennzeichen "ED-AL258", um anschließend über die Windschutzscheibe auf das Dach zu laufen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in unbekannte Richtung. Das fünfte Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter (0611) 345 2340 zu melden.

5. Eingeworfene Schaufensterscheibe,

Wiesbaden, Neugasse, Samstag, 26.04.2025, 10:45 Uhr

(jg)Am Samstagmorgen zerstörte ein Täter die Schaufensterscheibe eines Nagelstudios in der Wiesbadener Innenstadt und flüchtet unerkannt. Der Täter trat gegen 10:45 Uhr vor das Nagelstudio in der Neugasse und warf einen Schirmständer durch die Schaufensterscheibe. Die Scheibe wurde dabei zerstört. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Reparaturkosten für die Scheibe werden sich auf ca. 5000 EUR belaufen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0611) 345 2140 an das erste Polizeirevier zu wenden.

6. Fahrzeugdiebstahl,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Donnerstag, 24.04.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 25.04.2025, 13:00 Uhr

(jg)Zwischen Donnerstag, den 24.04.2025, 23:00 Uhr und Freitag, 25.04.2025, 13:00 Uhr konnte ein unbekannter Täter ein Fahrzeug stehlen. Der oder die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang zu der Fahrerkabine eines anderen Fahrzeugs und konnten aus der dortigen Mittelkonsole zwei Fahrzeugschlüssel entwenden. Einer der Schlüssel gehörte zu einem schwarzen Audi Q8 mit dem amtlichen Kennzeichen "M-RC 4838". Anschließend nutzt der Täter den erlangten Schlüssel und entwendet das Fahrzeug. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 65.000 EUR. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter (0611) 345 0 zu melden.

