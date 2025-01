Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr löscht Küchenbrand in Sportanlage

Dinslaken (ots)

Am Dienstag Abend wurden die Feuerwehreinheiten Stadtmitte, Hiesfeld, die Sondereinheit IuK, die hauptamtlichen Kräfte und der Rettungsdienst zu einer Sportanlage am Rande der Stadtmitte alarmiert. Dort sollte es in der Küche des Gastronomiebereichs brennen und es war zunächst nicht eindeutig geklärt, ob sich noch Personen im Gebäude befinden würden. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen war jedoch schnell klar, dass keine Personen verletzt oder noch durch Feuer oder Rauch gefährdet waren. Auch war die Entwicklung eines größeren Brandereignisses durch umsichtiges Handeln der Betreiberin der Gastronomie bereits eingedämmt worden. Sie hatte einen tragbaren Feuerlöscher zum Einsatz gebracht und damit einen noch größeren Schaden durch weitere Ausbreitung der Flammen verhindert, bevor Sie das Gebäude verlassen hatte. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz in den Bereich vor und löschte die restlichen Brandherde im Bereich der Esse mit einem Rohr ab. Durch die baulichen Gegebenheiten drang jedoch in alle Gebäudeteile der Sportanlage der Rauch ein, was umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderte. Während der laufenden Löschmaßnahmen wurde die Betreiberin durch den Rettungsdienst und die mit alarmierte Notärztin untersucht und betreut. Nach etwa zwei Stunden waren die letzten Arbeiten beendet und alle Einheiten kehrten in die Gerätehäuser zurück.

