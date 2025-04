Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrektur der Meldung 2 "Betrüger holen Bankkarten ab"

Wiesbaden (ots)

In der heute veröffentlichten Meldung 2 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Geschädigten erhielten am Freitag die Anrufe der Betrüger, nicht wie geschrieben am Dienstag.

Wir bitten, dies zu entschuldigen.

