POL-WI: Falscher Polizeibeamter +++ Roller gestohlen +++ Leergut aus Kita gestohlen +++ Diebstahl aus Wohnung +++ Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Radfahrer verletzt Fußgänger bei Unfall und flüchtet

1. Falscher Polizeibeamter,

Wiesbaden, Montag, 28.04.2025, 13:00 Uhr

(rk) Am Montagnachmittag wurde in Wiesbaden ein hoher Geldbetrag durch falsche Polizeibeamte erbeutet. Gegen 13:00 Uhr meldete sich eine männliche Person bei einer 79-jährigen Frau und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen veranlasste er die Frau dazu, einen Geldbetrag von fast 50.000 EUR zu überweisen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Roller gestohlen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 24.04.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 29.04.2025, 01: 00 Uhr

(rk) Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden ein Roller gestohlen. Ein 29-Jähriger stellte seinen Peugeot Speedfight Roller am Donnerstag gegen 16:00 Uhr auf einem Abstellplatz unterhalb des Übergangs vom Luisenforum in der Schwalbacher Straße ab. Als er am Dienstag in den frühen Morgenstunden wieder zu dem Ort kam, musste er feststellen, dass sein Roller, trotz mehrfacher Sicherung, gestohlen worden war. Der Roller hatte einen Wert von ca. 600 EUR. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611-345-2540 entgegen.

3. Leergut aus Kita gestohlen,

Wiesbaden, Salierstraße Freitag, 25.04.2025, 17:30 Uhr bis Sonntag, 27.04.2025, 08:30 Uhr

(rk) Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurden in einer Kita in der Salierstraße in Wiesbaden mehrere Pfandkästen aus dem Hinterhof gestohlen. Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Garten bzw. Hof der Kita und entwendeten mehrere volle und leere Wasserkästen, die dort gelagert worden waren. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 190 EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der 0611-345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl aus Wohnung,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Marie-Juchacz-Straße, Montag, 28.04.2025, 04:45 Uhr bis 10:00 Uhr

(pa)Einbrecher waren am Montag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel zugange. Unbekannte nutzten die Abwesenheit eines Bewohners aus, um durch ein offenstehendes Fenster in dessen Wohnung in der Marie-Juchacz-Straße einzusteigen. Im Anschluss durchwühlten diese sämtliche Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie zwei Tablets und eine Kaffeemaschine bevor sie vom Tatort flüchteten. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt circa 1000EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345-0 entgegen.

5. Wohnungseinbruchdiebstahl,

Wiesbaden-Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Montag, 28.04.2025, 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(pa)Diebe entwenden in der Nacht zum Montag Kleidung aus einer Wohnung in Erbenheim. Zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr morgens, wurde eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Emil-Krag-Straße über die lediglich angelehnte Terrassentür betreten. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Diebe entwendeten zwei Paar Schuhe sowie mehrere Jacken und flüchteten mit diesen im Anschluss. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf circa 600EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345-0 entgegen.

6. Radfahrer verletzt Fußgänger bei Unfall und flüchtet, Wiesbaden-Erbenheim, Kühweg, Montag, 28.04.2025, 17:40 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag wurde ein 4-jähriges Mädchen von einem Radfahrer im Kühweg in Erbenheim verletzt. Nach ersten Ermittlungen war die 4-Jährige mit ihrer Mutter und weiteren Kindern zu Fuß in Richtung Nordenstadt unterwegs. Ein Radfahrer, der ebenfalls den Kühweg in Richtung Nordenstadt befuhr, stieß mit der 4-Jährigen zusammen, sodass diese stürzt und sich leicht verletzte. Der Radfahrer entfernte sich umgehend von der Örtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

