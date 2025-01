Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Verkehrsunfall mit einem gasbetriebenen Linienbus

Dinslaken (ots)

Ein Linienbus des Schienenersatzverkehrs (Bahnlinie Oberhausen-Emmerich) fuhr am 25.01.2025 gegen 21:40 Uhr auf der Dianastraße in Dinslaken, trotz vorhandener Höhenbegrenzung, gegen eine Eisenbahnbrücke. Bei dem Linienbus handelt es sich um einen gasbetriebenen Bus, weshalb die auf dem Fahrzeugdach angebrachten Erdgastanks beschädigt und teilweise abgerissen wurden. Hierdurch kam es zum Gasaustritt. Während der Unfallaufnahme wurde der Unfallort weiträumig abgesperrt und der Bahnverkehr zeitweise eingestellt. Durch die Feuerwehr konnten die Gastanks kontrolliert entleert werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in mittlerer Höhe. Die Sperrung konnte in den Morgenstunden nach Räumung der Unfallstelle wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

