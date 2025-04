Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Bankmitarbeiter +++ Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall +++ Verkehrsunfall mit Linienbus +++ Verkehrskontrollen auf der Busspur

Wiesbaden (ots)

1.Falsche Bankmitarbeiter,

Wiesbaden, Freitag, 25.04.2025, 12:00 Uhr

(cw)Am Freitagmittag hatte eine ältere Frau in Wiesbaden einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank erhalten, dass Mitarbeitende zur ihr unterwegs seien, um ihre Bankkarte abzuholen. Die ältere Frau ließ sich von der geschickten Gesprächsführung beeinflussen und überreichte die EC-Karte einschließlich der PIN an einen unbekannten Mann. Nur kurze Zeit später nutzen die Täter diese, um widerrechtlich Geld abzuheben.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Anschlussstelle Fort Biehler, Fahrtrichtung Mainz-Kastel, Dienstag, 29.04.2025, 21:35 Uhr

(rk) Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 455 in Höhe Fort Biehler führte am Dienstagabend zu einer Körperverletzung. Gegen 21:35 Uhr kam es beim Spurwechsel eines Peugeot Scudo von der linken auf die rechte Spur zu einer Kollision mit einem dort fahrenden BMW G5L. Nachdem beide Parteien auf dem Seitenstreifen angehalten hatten, gerieten sie so in Streit, dass der 44-jährige Fahrer des BMW dem 36-jährigen Fahrer des Peugeot mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Der 36-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist nach ersten Ermittlungen noch unklar. Daher bittet die Polizei dringend um Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 36-jährigen Fahrer des Peugeot unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde auf der Dienststelle Blut abgenommen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2240 beim 2. Polizeirevier in Wiesbaden.

3. Verkehrsunfall mit Linienbus,

Wiesbaden, Bundesstraße 54/Abraham-Lincoln-Straße, Dienstag, 29.04.2025, 18:35 Uhr

(pa)Am Dienstagabend kollidierte in Wiesbaden ein Pkw mit einem Linienbus. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich hierbei leicht. Gegen 18:35 Uhr beabsichtigte eine 46-Jährige mit ihrem Opel Signum von der Bundesstraße 54 in Höhe einer Tankstelle auf die Abraham-Lincoln-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie, nach eigenen Angaben, aufgrund der tiefstehenden Sonne, den vorfahrtsberechtigten Linienbus, der die Abraham-Lincoln-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich die Opel Fahrerin leicht verletzte. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000EUR. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

4. Verkehrskontrollen auf der Busspur,

Wiesbaden, Saarstraße, Schiersteiner Straße, Dienstag, 29.04.2025, 06:50 Uhr bis 07:50 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen überwachte die Polizei den fließenden Verkehr in der Saarstraße sowie der Schiersteiner Straße. Im Fokus stand dabei die Busspur, dessen widerrechtliche Benutzung immer wieder zu gefährlichen Situationen führt und den Busverkehr in Richtung Innenstadt beeinträchtigt. Zwischen 06:50 Uhr und 07:50 Uhr wurden insgesamt 29 Fahrzeuge kontrolliert und deren Fahrzeugführende auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Insgesamt wurden in 17 Fällen Verwarngelder erhoben.

