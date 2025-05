Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Flasche beworfen +++ Sexuelle Belästigung +++ Brennender Sperrmüll +++ Falsche Microsoft-Mitarbeiter +++ Einbrüche +++ Gehstock durch Wohnungsfenster geworfen +++ Geschwindigkeitskontrolle

Wiesbaden (ots)

1. Mit Glasflasche beworfen,

Mainz-Kastel, Admiral-Scheer-Straße, 04.05.2025, 01.15 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag ist ein 26-jähriger Mann in der Admiral-Scheer-Straße mit einer Glasflasche beworfen worden. Die Flasche wurde gegen 01.15 Uhr aus unbekannter Richtung geworfen und traf den Geschädigten am Kopf. Hierdurch erlitt der 26-Jährige eine leichte Kopfverletzung. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Sexuelle Belästigung in Linienbus,

Wiesbaden, Bleichstraße, 04.05.2025, 18.20 Uhr

(pl)Eine 21-jährige Frau wurde am Sonntagabend in einem Linienbus von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die 21-Jährige war gegen 18.20 Uhr im Bus der Linie 27 unterwegs, als ein unbekannter Mann im Bereich der Bleichstraße versucht habe, sie zu küssen. Der Unbekannte wurde als ca. 30 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er habe dunkle Kleidung sowie eine Mütze getragen und einen lilafarbenen Beutel mit sich geführt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brennender Sperrmüll,

Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße, 04.05.2025, 03.55 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Schultheißstraße in Bierstadt den vor einem Wohnhaus auf dem Gehweg abgestellten Sperrmüll angezündet. Das Feuer, welches gegen 03.55 Uhr festgestellt wurde, griff auf einen danebenstehenden Baum über und durch die starke Hitzeeinwirkung wurden noch zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich, Wiesbaden, 01.05.2025

(pl)Am 1. Mai haben Microsoft-Betrüger eine Frau aus Wiesbaden hinters Licht geführt. Die Geschädigte entdeckte eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf ihrem Computer. Als sie dann über eine angegebene Service-Nummer zurückgerufen wurde, wollte die Person am anderen Ende der Leitung der Frau aber nicht helfen, sondern lediglich an ihr Geld gelangen. Dies glückte leider. Nachdem den Betrügern in dem Telefonat sämtliche persönliche Daten preisgegeben worden waren, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Keine Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

5. Zwei gewerbliche Einbrüche,

Wiesbaden, 02.05.2025, 18.30 Uhr bis 03.05.2025, 08.30 Uhr

(pl)In Wiesbaden wurden in der Nacht zum Samstag eine Apotheke und eine Tierarztpraxis von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 18.30 Uhr und 08.30 Uhr drangen Unbekannte in der Daimlerstraße in die Räumlichkeiten der Apotheke ein und entwendeten Bargeld. Ebenfalls auf Bargeld hatten es die Täter auch bei dem Einbruch in die Tierarztpraxis in der Hagenauer Straße in Biebrich abgesehen. In diesem Fall schlugen die Einbrecher gegen 01.45 Uhr zu und verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zur Praxis im Erdgeschoss eines Pflanzengeschäftes. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Schubertstraße, 01.05.2025, 05.00 Uhr bis 04.05.2025, 11.45 Uhr

(pl)Bei einem Wohnungseinbruch in der Schubertstraße erbeuteten unbekannte Täter zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmittag diverse Schmuckstücke. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit den aufgefundenen Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Gehstock durch geöffnetes Wohnungsfenster geworfen, Wiesbaden, Dreiweidenstraße, 03.05.2025, 11.00 Uhr

(pl)Am Samstagvormittag hat ein unbekannter Täter in der Dreiweidenstraße einen Gehstock durch ein geöffnetes Wohnungsfenster geworfen und hierdurch einen Kleiderschrank beschädigt. Die Bewohnerin hatte die Fenster ihrer Wohnung zum Lüften geöffnet, als sie plötzlich gegen 11.00 Uhr einen Knall aus dem Schlafzimmer hörte und beim Nachschauen einen auf dem Boden liegenden Spazierstock sowie den beschädigten Kleiderschrank feststellte. Bei dem Werfer des Stockes soll es sich Zeugenangaben zufolge um einen etwa 1,80 Meter großen, komplett grau gekleideten Mann gehandelt haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

8. Geschwindigkeitskontrolle,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 04.05.2025, 23.00 Uhr bis 01.00 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei im Bereich des Gustav-Stresemann-Rings eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zehn Verstöße lagen im Punktebereich und vier fahrzeugführende Personen erwartet zusätzlich ein Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Ein weiterer Autofahrer wurde mit 98 km/h gemessen. Dieser war zusätzlich auch noch unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell