POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl und Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots) - Waiblingen: Fehlalarm an Schule An der Staufer-Realschule in der Mayenner Straße wurde durch eine neu installierte Alarmanlage um 9.52 Uhr der Polizei ein Alarm gemeldet. Die Polizei ist bereits mit umfangreichen Kräften im Einsatz und mit der Schulleitung in Kontakt. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/580-110 E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr