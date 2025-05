Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw zerkratzt

Am Dienstag zwischen 06 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Procter-und-Gamble-Straße auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes indem er diesen zerkratzte. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell