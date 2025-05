Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen mit Bilanz des Sicherheitstages vom 13.05.2025

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstages vom 13.05.2025

Am 13. Mai 2025 fand der achte länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag zur Bekämpfung der Straftaten im öffentlichen Raum statt. Polizistinnen und Polizisten aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verstärkten an diesem Tag die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen Das Polizeipräsidium Aalen beteiligte sich intensiv an dieser Aktion und konnte im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr umfangreiche Kontrolltätigkeiten in den Landkreisen Rems-Murr, Ostalb sowie Schwäbisch Hall durchführen. Im Fokus der Aktionen stand die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Hierzu wurde unter anderem auf der Bundesautobahn 6 eine spezialisierte Kontrollstelle mit Zielrichtung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs eingerichtet. Die Polizeireviere führten größtenteils mobile Kontrollen an lokalen Schwerpunkten durch.

Mehr als 300 Polizeibeamtinnen und -beamte waren den Tag über im Einsatz, unterstützt von unterschiedlichen Partnerbehörden die zum Gelingen des großangelegten Einsatztages beitrugen. Die zentrale Einsatzkoordination erfolgte im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums.

Insgesamt wurden 872 Personen und 617 Fahrzeuge kontrolliert, sowie rund 1630 Dokumente überprüft. 19 Straftaten und insgesamt 415 Ordnungswidrigkeiten konnten durch die eingesetzten Kräfte festgestellt und entsprechend verfolgt werden. Zwei Personen wurden im Rahmen des Einsatztages aufgrund von Haftbefehlen festgenommen, wobei eine Person durch Flucht auf sein Hausdach versuchte, der Festnahme zu entgehen. Daraufhin wurden mehrere Rettungskräfte zur Absicherung und Höhenrettung hinzugezogen. Der Mann konnte schlussendlich beim Zurückklettern durch ein Fenster in seiner Wohnung festgenommen werden. Grund der Festnahme gegen den 49- jährigen Mann war ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 346 Personen und 180 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 326 Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten festgestellt wurden. 12 Straftaten und 34 Ordnungswidrigkeiten waren das Ergebnis bei den Kontrollen der 402 Personen und 325 Fahrzeuge im Rems-Murr-Kreis. Im Ostalbkreis wurden anhand 124 Personen- und 112 Fahrzeugkontrollen insgesamt 7 Ordnungswidrigkeiten- und vier Strafverfahren eingeleitet.

Neben den operativen Maßnahmen legte der Sicherheitstag auch einen Schwerpunkt auf präventive Aufklärungsarbeit. Es wurden Vorträge und Infostände zu verschiedenen polizeilichen Themen angeboten, die bei der Bevölkerung regen Zuspruch fanden und zahlreiche Interessierte anlockte. Sicherheitsaspekte wie Straftaten zum Nachteil älterer Menschen wurden neben Kinder- und Jugendkriminalität aber auch der Sicherheit im Straßenverkehr eindringlich thematisiert und dafür sensibilisiert. Die Polizeibeamtinnen und - beamten standen der aufmerksamen Bürgerschaft darüber hinaus Rede und Antwort.

